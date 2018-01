Judiciária investiga ameaças de morte a líder do PS/Vila Verde

Luís Moreira Ontem às 23:45 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar as ameaças de morte de que foi alvo, há dias, o empresário e líder do PS de Vila Verde, José Morais. As ameaças foram proferidas numa pintura na parede da casa onde vive, em Esqueiroa, onde ficou escrito: "Vais morrer!".

Os autores da pichagem deixaram, também, uma espécie de carta, numa folha em que se pode ler: "Estive a cinco metros de ti, para te abater. Mas decidi, à última da hora, deixar apenas um aviso. Para a próxima vais!".

Ao que o JN soube, José Morais - que, contactado pelo JN, entendeu não se pronunciar - apresentou, de imediato, queixa na GNR local e na PJ/Braga, que já se deslocou ao local para tentar encontrar vestígios que possam conduzir ao autor ou autores do crime.

O visado foi candidato do PS nas últimas eleições autárquicas e tem negócios em vários setores, desconhecendo-se as motivações para a ameaça. "Não tenho inimigos que conheça", disse, apenas, ao JN.