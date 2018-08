Judiciária investiga apostas fraudulentas na Liga

NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:40 Facebook

Operação "Mala Ciao" recolheu indícios que podem comprometer dirigentes e jogadores do escalão principal do futebol português.

Vários futebolistas e dirigentes de equipas da Liga, o escalão principal do futebol português, foram apontados como suspeitos de participação em apostas desportivas fraudulentas numa denúncia que deu origem ao processo da Polícia Judiciária (PJ) do Porto que levou a buscas no Estádio da Luz, no âmbito da operação "Mala Ciao".

