Judiciária investiga morte de homem em hotel de Braga

A Polícia Judiciária de Braga investiga as causas da morte de um homem, de nacionalidade belga, ocorrida, na noite desta terça-feira e sem ​​​​​​​motivo aparente, no Hotel de Lamaçães, em Braga.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que a GNR do posto do Sameiro foi chamada ao local pelos responsáveis da unidade hoteleira, tendo encontrado indícios de que poderia tratar-se de uma overdose de drogas, dada a presença de pastilhas no quarto do falecido. O JN apurou que o homem estaria no nosso país para uma cura de desintoxicação e estaria morto há cerca de 24 horas.

Os guardas notaram a presença de sangue numa almofada, pelo que, e pondo a hipótese de poder ter havido crime e não suicídio, chamaram a PJ, que deslocou ao local duas equipas da brigada de homicídios.

Após a recolha dos vestígios pelos polícias, o corpo foi levantado pelos Bombeiros Sapadores de Braga e transportado para a morgue do Hospital local, onde vai ser autopsiado.