Judiciária prende oito pedófilos em todo o país

NUNO MIGUEL MAIA 26 Maio 2018 às 18:33 Facebook

Twitter

Um total de oito casos de abusos sexuais de crianças e pornografia de menores foram resolvidos pela Polícia Judiciária nos últimos dias em várias localidades do país. As investigações resultaram em oito detenções e na aplicação de prisão preventiva a vários abusadores. Em Matosinhos, um professor e dono de centro de estudos foi denunciado por uma aluna, devido a abusos desde o ano passado. Já em Lisboa, um indivíduo que recebeu uma criança confiada pelo tribunal abusava dela há quatro anos.

Matosinhos. Professor abusa de aluna de 15 anos

O dono de um centro de estudos em Matosinhos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto por abuso sexual de uma adolescente de 15 anos. A menor frequentava o estabelecimento e o indivíduo, professor, vinha ganhando cada vez mais intimidade com ela, até que, nos últimos meses, chegou a consumar relações sexuais. Porém, a vítima acabou por denunciar o indivíduo. De 58 anos, o suspeito é bem relacionado e conhecido em Matosinhos. Nada fazia supor que poderia abusar de alunas do centro de estudos, um dos mais afamados da cidade. De acordo com informações recolhidas pelo JN, para consumar os abusos, o indivíduo terá aproveitado momentos em que dava explicações individuais à estudante. O relato da jovem foi tido como credível e a PJ partiu para a detenção do professor. Os crimes sexuais vinham ocorrendo desde o ano passado. Até ao momento, não há indicação de que mais menores tenham sido assediadas. Indiciado por abuso sexual de menor dependente, foi interrogado por juiz. Foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Lisboa. Atacou menina de quatro anos

Um indivíduo de 31 anos abusou sexualmente da enteada, de apenas quatro anos, e acabou detido pela PJ. O crime ocorreu num momento em que a mãe estava ausente de casa, na área metropolitana de Lisboa. A habitação pertence ao presumível abusador, que foi levado para interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Lisboa. Crimes sexuais durante quatro anos

Desde 2013 que um indivíduo, agora com 62 anos, vinha abusando de uma menina que lhe tinha sido confiada pelo tribunal. A vítima tinha 11 anos quando começou a ser violada, mantendo-se os crimes até à atualidade, com 15 anos. "Os abusos foram frequentemente cometidos na residência do suspeito, aproveitando momentos em que se encontrava a sós com a vítima", explica uma nota da PJ, que o deteve por indícios de crimes de abuso sexual de crianças, violação e abuso sexual de menor dependente. A mulher do suspeito, residente no distrito de Lisboa, também tinha a guarda da criança, mas aparentemente era desconhecedora dos atos ilícitos.

Lisboa. Abusou de vizinha com oito anos

Também em Lisboa, um indivíduo de 21 anos foi detido pela PJ, por abusos sexuais sobre uma criança de oito anos. A vítima era vizinha do abusador, na área metropolitana de Lisboa. "As práticas abusivas deram-se na residência da vítima, em momentos em que a mãe da menina se encontrava ausente", explica a PJ, acrescentando que os crimes ocorreram entre fevereiro e o mês passado. Interrogado por juiz, o arguido ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de proibição de se ausentar do País, com entrega do passaporte.

Leiria e Abrantes. Aliciamento de menores

Em duas investigações autónomas, a PJ deteve dois homens por abuso sexual de crianças, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais, em Leiria e Abrantes. Em Leiria, o detido, de 53 anos, "concretizou os crimes aproveitando-se da relação de proximidade com a vítima e a sua família". Já em Abrantes, distrito de Santarém, o arguido, de 64 anos, reformado, "abordou a vítima em local público e isolado, levando-o à prática de atos sexuais de relevo, abusando sexualmente da criança". Ficou preso. Em ambos os casos, as vítimas têm 14 anos e as denúncias partiram de familiares.

P. Delgada e Setúbal. Detidos por pornografia

Em Ponta Delgada, a PJ deteve um homem de 43 anos por pornografia de menores, tendo sido, numa busca domiciliária, apreendidos suportes informáticos contendo ficheiros com imagens de menores de cariz pornográfico. Já em Setúbal, a PJ deteve um homem de 27 anos que possuía e partilhava inúmeras imagens e vídeos relativos a abusos sexuais de crianças. Foi efetuada busca na sua residência, em Amora, Seixal.