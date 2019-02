Juiz Carlos Alexandre ferido em colisão na A1

Salomé Filipe Hoje às 11:49, atualizado às 13:03 Facebook

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um camião, esta terça-feira de manhã, pelas 08.07 horas, na A1, em Aveiro, causou ferimentos ligeiros ao juiz Carlos Alexandre.

O magistrado seguia ao volante de um automóvel, no sentido sul-norte, quando, por motivos ainda por apurar, colidiu com o veículo pesado.

Na sequência do acidente, Carlos Alexandre sofreu ferimentos ligeiros, foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro e acabou por ser transportado para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro. A parte frontal do veículo no qual seguia ficou desfeita, devido ao embate. A GNR tomou conta da ocorrência.