Juiz confessou proximidades a portistas e benfiquistas

Nuno Miguel Maia Hoje às 10:53 Facebook

Twitter

Magistrado mantém-se titular de ação de 17,7 milhões de euros, apesar de afinidade familiar e simpatia clubística.

O novo juiz de outro dos processos do Benfica contra o F. C. Porto é familiar por afinidade de um ex-administrador da SAD portista e, por outro lado, é simpatizante do clube encarnado.

O magistrado do Tribunal Cível do Porto deu conhecimento às partes destes dois factos, dando-lhes a possibilidade de pedirem o seu afastamento. Ninguém se manifestou contra e o juiz mantém-se titular da ação em que o Benfica exige ao grupo F. C. Porto uma indemnização de 17 784 579,56 euros.

Na comunicação aos sujeitos processuais, o juiz Paulo Teixeira concretizou ser sobrinho por afinidade de Angelino Ferreira, ex-administrador financeiro do F. C. Porto, e, quanto à sua qualidade de adepto do Benfica, fez questão de sublinhar não ser ferrenho: nunca foi ao estádio da Luz, não é sócio nem teve qualquer ligação especial ao clube ou seus dirigentes.

Esta "confissão" do magistrado não suscitou dúvidas sobre a sua imparcialidade, pelo que ninguém pediu o afastamento do processo.

Esta ação cível - recorde-se - surgiu na sequência do procedimento cautelar que terminou com a proibição de novas revelações, por parte dos portistas, de e-mails dos encarnados, por decisão, em fevereiro, da Relação do Porto.

CONTRA-ATAQUE

Além do F. C. Porto clube e SAD, réus na ação colocada pelo Benfica clube e SAD são Pinto da Costa e os administradores Fernando Gomes e Adelino Caldeira.

São visados, ainda, o diretor de Comunicação, Francisco J. Marques, e as sociedades Avenida dos Aliados, detentora do Porto Canal, e F. C. Porto Media. No procedimento cautelar, o clube presidido por Luís Filipe Vieira apenas tinha visado o grupo F. C. Porto e Francisco Marques. Agora, acrescentou os principais administradores.

Na contestação ao pedido do Benfica - assente em alegada "concorrência desleal" -, os portistas apresentaram uma reconvenção (uma espécie de contra-ataque judicial) na qual exigem aos encarnados exatamente a mesma indemnização: mais de 17,7 milhões de euros.