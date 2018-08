Juiz contra pena suspensa a segurança que matou sem-abrigo

Óscar Queirós 04 Maio 2018 às 00:30 Facebook

Magistrado queria punição mais pesada. Vítima levou uma bofetada na rua.

Manuel, de 57 anos, vivia na rua ou em casas abandonadas na zona dos Clérigos, Porto, em cujo centro comercial estava impedido de entrar só e muito menos com os dois pequenos cães que tinha como única companhia. Na noite de 18 de março de 2016, o sem-abrigo, em estado de embriaguez e segurando pela trela os animais, terá tentado entrar para o parque de estacionamento do shopping, intento gorado por um empurrão do segurança, um corpulento jovem de 23 anos. Ter-se-ão travado de razões, mas a discussão terminou rapidamente com uma violenta bofetada do segurança que provocaria a morte do sem-abrigo.Quinta-feira, os juízes do Tribunal de S. João Novo condenaram o agressor a dez meses de cadeia, mas suspenderam a pena. Um dos juízes votou vencido porque queria pena maior.

