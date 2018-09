Juiz de Famalicão condenado por violência doméstica

Delfim Machado Hoje às 15:11 Facebook

O juiz Vítor Vale do Tribunal de Famalicão foi condenado pelo Tribunal da Relação de Guimarães por um crime de violência doméstica.

Vítor Vale foi esta segunda-feira condenado a uma pena de um ano e seis meses de prisão, suspensa por igual período, por ter enviado mensagens insultuosas à ex-companheira num quadro de inconformismo por não ter conseguido reatar a relação de ambos, que terminou em julho de 2011.

As mensagens foram enviadas em julho e agosto desse ano.

O juiz de Famalicão tem ainda de pagar 7500 euros à vítima por danos não patrimoniais.

"Porca", "mentirosa", "miserável"

O Ministério Público (MP) do Tribunal da Relação de Guimarães pediu a absolvição do arguido alegando que o "vernáculo de cariz sexual seria usual" entre Vítor Vale e Alexandra Pinto Basto, com quem o juiz viveu entre 2007 e 2011. Ainda que o procurador tenha admitido que as mensagens são "lastimáveis e lamentáveis, com linguagem imprópria", não são suficientes para deixar a mulher "em estado de prostração", defendeu.

Em causa estão 12 mensagens onde chama nomes como "porca", "mentirosa", "miserável" e outros palavrões à ex-companheira, para além de lhe dizer que se vai arrepender e que os juízes "mandam nesta m.... toda". Disse, ainda, que o dever da ex-companheira era estar na cama: "O teu dever é estares na cama sempre que eu me deitar e sempre que eu acordar. Não estás a cumprir com as tuas obrigações".

Também João Ribeiro, advogado do juiz, alegou que o tipo de linguagem usado nas mensagens era mútuo e fazia parte da dinâmica do casal.

Já Pedro Ferreira Mendes, advogado da queixosa, considerou que as mensagens "são injuriosas e ameaçadoras e contêm expressões humilhantes".

No julgamento, Vítor Vale justificou que as mensagens eram recíprocas. Alexandra Pinto Basto nega, dizendo que se sentiu "maltratada e enxovalhada".

Trabalha em Famalicão

Vítor Vale é juiz de Execução no Tribunal de Famalicão, onde reside. Viveu em Braga com Alexandra Pinto Basto, herdeira da Vista Alegre, até julho de 2011. Têm uma filha menor.

Condenado por mentir

Em maio do ano passado, Vítor Vale foi condenado a pagar 8000 euros de multa por falsidade de testemunho, quando prestou declarações com o intuito de prejudicar a ex-companheira num processo de herança.