Juiz declara inconstitucional lei que impede de condenar homicida

Um juiz de Gaia declarou inconstitucional uma alteração introduzida na lei em 2007 e que impediu um tribunal de condenar por homicídio o cadastrado que, em março de 2017, durante uma fuga a alta velocidade a uma patrulha da GNR, em Gaia, saiu da sua faixa de rodagem e atropelou mortalmente um ciclista que passeava junto à praia de Valadares.

Fábio Matias, um mecânico com dezenas de condenações, foi acusado pelo Ministério Público de, entre outros crimes, homicídio por negligência grosseira, cuja moldura penal tem um máximo de cinco anos de cadeia. Ora, o tribunal de Gaia entendeu que, durante a audiência, foi produzida prova bastante para concluir que a morte de Luís Aristeu Carvalho da Silva, de 31 anos, que a 16 de março passeava de bicicleta na zona da praia de Valadares, onde foi colhido mortalmente pelo fugitivo, não se deveu a negligência.

Entendeu o tribunal que o arguido teve sempre consciência que da forma como conduzia, em total desrespeito pelas mais elementares regras da estrada, podia ferir gravemente ou matar quem com ele se cruzasse durante a vertiginosa fuga às autoridades. E, por isso, considerou o tribunal, Fábio Matias atuou com dolo, circunstância que eleva a pena máxima de cinco para 16 anos de cadeia.

Comunicada aos intervenientes a alteração substancial dos factos, o arguido opôs-se, o que, à luz da mudança introduzida à lei em 2007, que reza que "uma alteração substancial dos factos descritos na acusação ou na pronúncia não pode ser tomada em conta pelo tribunal para o efeito de condenação no processo em curso, nem implica a extinção da instância".

Inconformado, o coletivo de juízes, pela voz do presidente António Pedro Nogueira, decidiu declarar inconstitucional a referida alteração de 2007 e extrair certidão para que o Ministério Público abra novo inquérito à morte de Luís Silva e que culmine com novo julgamento de Fábio Matias, agora por homicídio com dolo.

No entanto, o arguido não ficou em liberdade. Além do homicídio, estava acusado de condução sem carta e condução perigosa (tem como antecedentes 20 condenações por estes crimes, além de outros, como furtos) e foi condenado à pena efetiva de três anos e quatro meses. Assim, aguardará na cadeia o julgamento por homicídio.