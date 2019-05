Juiz manda fechar bar mais cedo para vizinha descansar

Nelson Morais Hoje às 09:22 Facebook

Ainda sem uma avaliação acústica para se pronunciar de forma definitiva, o Tribunal Judicial de Coimbra determinou uma medida provisória que antecipa a hora de encerramento de um bar do centro da cidade para as duas horas da manhã.

O objetivo é acautelar, desde já e antes de uma decisão final, o "direito ao repouso e ao descanso" de uma vizinha que "não consegue dormir sem recorrer à toma de medicamentos, devido aos ruídos que se ouvem no seu apartamento e que provêm do funcionamento do estabelecimento", concluiu o Juízo Local Cível.

Até agora, o horário do New On The Rock's, num rés do chão no bairro residencial da Quinta D. João, estendia-se até às quatro horas ou, nos fins de semana, até às 4.30 horas. O que vinha sendo causa de grande perturbação para a advogada Vera Madeira, desde que esta se mudou, em 5 de janeiro de 2018, para o apartamento que comprou no 1.º andar por cima do estabelecimento. Logo na sua primeira noite, pelas quatro horas, a nova vizinha, que até já fora cliente do bar, chamou a Polícia pela primeira vez. Mas sem efeito prático.