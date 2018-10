Juiz manda Polícia a casa de Salvador para penhora

Luís Moreira Hoje às 09:14 Facebook

O juiz do Tribunal de Famalicão autorizou a ida da PSP a casa do empresário António Salvador, em Braga, para que um agente de execução proceda à penhora dos seus móveis e equipamentos eletrónicos, por causa de uma dívida de 300 mil euros (mais juros) ao empresário Domingos Correia.

No entanto, o também presidente do Sporting de Braga nega existir a dívida, dizendo estar paga. Mas, para que a diligência não se realize, apresentou "requerimento de prestação de caução, através de depósito em dinheiro, de valor muito superior ao que consta da execução", adiantou a advogada Carla Osório de Castro, em esclarecimento ao JN.

"Se ainda assim, com o referido requerimento de prestação de caução em dinheiro, que garante o pagamento integral da alegada dívida, muito mais do que qualquer penhora, o exequente ou o agente de execução insistirem nesta diligência, tal traduzirá uma intenção severamente condenável de utilizar o sistema judicial para prolongar as ofensas à dignidade do executado e da sua família e perturbar a sua tranquilidade", acrescenta a advogada de Salvador, adiantando que "essa insistência também servirá para demonstrar que o exequente sabe perfeitamente que nada lhe é devido e por isso mesmo pretende pressionar de forma ilícita o executado por ser o único meio que lhe resta".

Sem bens nem salário

Tal como o JN noticiou no dia 22, o agente de execução está a tentar a penhora do recheio da casa onde vive Salvador, em face da inexistência de bens ou quantias em dinheiro em nome pessoal do empresário. O executado também não aufere salários, quer no Braga, quer na Britalar, sociedade da qual é administrador.

Ao que soube o JN, Salvador apresentou um primeiro pedido de caução em bens, invocando "direitos" sobre terrenos de uma imobiliária de Manuel Rodrigues (vice do Braga). Tal não foi aceite pelo juiz, o que levou, no dia 24, à autorização da requisição da PSP. O último requerimento da advogada foi ontem apresentado - sem disponibilização do dinheiro - e ainda não foi decidido.

Penhora frustrada

Há dias, um agente de execução dirigiu-se à vivenda em que Salvador habita e foi informado pelo filho de que o pai não estava em casa e que os móveis não lhe pertenciam. E impediu a realização da penhora.

Mil euros é o montante de uma alegada dívida de Salvador a Domingos Correia, que será julgada em janeiro.