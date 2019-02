Juiz Neto de Moura ainda pode escapar a castigo

Nelson Morais Hoje às 13:40 Facebook

O advogado de Joaquim Neto de Moura, juiz contra o qual foi instaurado um processo disciplinar por causa de um acórdão sobre violência doméstica onde invoca a Bíblia e o Código Penal de 1886, acredita que o seu cliente ainda pode escapar a uma pena, na reunião do Conselho Superior da Magistratura (CSM) agendada para terça-feira, dia 5.

"Todas as hipóteses estão em cima da mesa", afirma Ricardo Serrano Vieira, tendo em conta que, na última reunião do CSM, este rejeitou o projeto de arquivamento do processo disciplinar, mas através de uma maioria de oito votos contra sete e na ausência de dois vogais.

Naquele dia 29, o Conselho também decidiu nomear o vogal Alves Correia para fazer um novo projeto de acórdão, condenatório e com uma pena concreta, a ser votado no dia 5. E o resultado desta votação poderá depender do entendimento que os dois vogais que faltaram à ultima reunião tiverem sobre a questão em apreço - Neto de Moura cometeu uma infração disciplinar, pela forma como invocou a infidelidade de uma mulher para relativizar a violência doméstica cometida contra ela pelo marido e pelo amante?