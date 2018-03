Juíza arrasa segurança informática do Fisco

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 00:52 Facebook

Acórdão que condenou funcionária por anular multas e processos diz que falhas "potenciaram e contribuíram" para crimes

Uma juíza do Tribunal de Penafiel teceu duras críticas ao controle de segurança do sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA). Num acórdão que condenou uma funcionária das Finanças a três anos de prisão, por anular multas e processos e manipular dados, a magistrada sustenta que "a atribuição e gestão de perfis das palavras-chave para acesso às áreas informáticas (património e rendimentos e despesa) não era tratada com a importância e cuidados devidos por parte das chefias do Serviço das Finanças".

