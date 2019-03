Juíza de insolvência exige investigação a César Boaventura

Nuno Miguel Maia e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A juíza do Tribunal de Famalicão titular do processo de insolvência pessoal de César Boaventura exige saber o paradeiro deste empresário de futebolistas. Concedeu à administradora judicial um prazo de 15 dias para obter informações sobre os reais e atuais rendimentos do insolvente, a fim de reverterem em benefício dos credores.

Não obstante o polémico agente - que, há meses, se tornou conhecido por suspeitas de aliciar com dinheiro futebolistas do Marítimo para facilitar num jogo contra o Benfica - estar a ser julgado no Tribunal de Esposende, num processo por difamação, Paula Peres, administradora de insolvência, fez saber ao tribunal que não consegue determinar o paradeiro de César. A correspondência enviada para a sua morada fiscal veio devolvida com a menção "endereço insuficiente". Foram descobertas outras três moradas e, quanto a uma delas, a resposta dos CTT foi a indicação "mudou-se". Aguarda respostas às notificações enviadas para outras duas moradas.

Confrontado pelo JN, César Boaventura evidencia-se espantado com o relato destas diligências. "O Tribunal de Esposende notifica-me para ir a julgamento e a administradora, que tem o meu número, o meu e-mail e sabe quem é o meu advogado, não consegue notificar-me? Só não faz o que não quiser. Ela nada fez até à data", acusa o empresário.