Juíza quer saber como vive o falido César Boaventura

Roberto Bessa Moreira com Nuno Miguel Maia Hoje às 09:49

Agente conotado com Benfica faz negócios milionários, mas não paga a credores. Gestora de insolvência diz que nunca falou com ele.

Trabalha com o colosso italiano Inter de Milão e até esteve envolvido na transferência do internacional brasileiro Gabriel Barbosa para o Benfica, mas o tribunal que o declarou insolvente afirma que "pouco se sabe sobre a sua atual situação económica e sobre os seus rendimentos atuais". Por esse motivo, ordenou à administradora de insolvência que esclareça "qual a atividade profissional", os "rendimentos" e "encargos fixos mensais" de César Boaventura, agente de futebolistas que saltou para a ribalta por ser suspeito de aliciar com dinheiro futebolistas do Marítimo para facilitar num jogo contra o Benfica.

Todavia, também a responsável pela gestão da massa insolvente garante que "não conhece" Boaventura, nem "nunca" teve "qualquer contacto com o mesmo, nem este lhe prestou qualquer tipo de informação sobre os seus rendimentos".

Paula Peres escreve ainda, na resposta ao Tribunal de Famalicão, que "apenas tem conhecimento das aparições públicas do insolvente em diversos meios de comunicação social, enquanto agente de atletas de futebol", e requer à juíza "que se digne ordenar a notificação diretamente ao insolvente", para apurar informações.

Contactado pelo JN, César Boaventura garantiu que a sua insolvência tinha sido decretada ilegalmente e que já estava a decorrer uma ação para reverter a decisão. Prometeu ainda enviar documentos que comprovariam esta versão, mas acabou por nada enviar ao JN. Nem após insistência junto do seu advogado.

Dívidas de mais de 360 mil euros

O processo de insolvência de César Boaventura começou em 2009, quando uma funcionária do Grupo Marcatogest, SA, cuja maioria das quotas pertencia ao agente, reclamou por uma dívida de 7680 euros.

O Tribunal do Trabalho de Viana do Castelo condenou a imobiliária ao pagamento dos créditos laborais, mas tal decisão nunca foi acatada. A trabalhadora voltou, então, a Tribunal para exigir que fosse Boaventura, presidente do conselho de administração da imobiliária, a assumir a dívida. Voltou a ganhar a ação judicial.

Mesmo assim, continuou sem receber, o que a levou a avançar para o pedido de insolvência do Grupo Marcatogest, SA. Pretensão que, em 2013, foi recusada por a imobiliária "ter a matrícula cancelada e carecer de personalidade jurídica". A trabalhadora teve, por esse motivo, de requerer a insolvência do próprio César Boaventura, decretada pelo Tribunal de Famalicão, em outubro de 2014.

Nessa ocasião, apurou-se que, além dos 7680 euros devidos à funcionária, o agente tinha dívidas a bancos, Segurança Social, Finanças, EDP, PT e Vodafone. O montante total em dívida ultrapassa 360 mil euros.

A administradora de insolvência reconhece a "incapacidade do insolvente para fazer face às suas obrigações e dívidas, não exercendo atividade ou dispondo de rendimento suscetíveis de libertar receitas suficientes para a solvência da sua situação económica", mas garante que nunca conseguiu contactar com este empresário ultimamente bastante ativo nas redes sociais e com intervenções na comunicação social.

Gestão de jogadores

César Boaventura tem 39 anos e é CEO da GIC, empresa de gestão de jogadores, criada em 2014. Antes, esteve ligado ao ramo imobiliário, que abandonou - explicou ao JN em junho passado - devido à crise. Foi guarda-redes nas camadas jovens do Vila Fria, de Viana do Castelo.

Negócios de terrenos

Filho de um empresário da construção civil, César Boaventura assegura que sempre teve jeito para o negócio. "Acabei o 12.º ano e fui trabalhar. "No primeiro negócio, dei um sinal de 1500 euros por um terreno que custava 40 mil e vendi-o, duas semanas depois, por 75 mil", contou.

Transferências

Chegou ao futebol através de clubes de pequena dimensão, mas mesmo assim conseguiu vender o jogador Coulibaly, então no Vianense, ao Benfica. Depois, intermediou a transferência do guarda-redes Mika do Boavista para o clube inglês Sunderland e firmou-se no mercado, inclusive com projetos internacionais.