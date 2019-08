Juízes dão razão a funcionária despedida por namorar no trabalho

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 14:28 Facebook

Casal trocava beijos e carícias no café de bomba de combustível onde mulher trabalhava, em Amarante.

O Tribunal da Relação do Porto decidiu que uma funcionária de uma bomba de combustível em Amarante foi despedida ilicitamente, apesar de andar aos beijos com o namorado no local de trabalho. A empresa tinha alegado que as constantes trocas de carícias da empregada com o namorado tornaram inviável a manutenção do contrato e constituía justa causa de despedimento. Porém, os juízes consideraram a punição excessiva: uma mera "advertência" seria sanção adequada.

A funcionária não quis ser reintegrada no posto de trabalho. Em alternativa, recebeu 3372 euros.

