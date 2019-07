Juízes do caso dos e-mails vão ser promovidos

Nuno Miguel Maia Hoje às 12:44 Facebook

Em setembro, os magistrados que julgaram processo cível entre Benfica e F. C. Porto passarão a trabalhar nos tribunais da Relação de Lisboa e do Porto.

Os magistrados que julgaram o processo cível que opõe o Benfica ao F. C. Porto, por causa da divulgação dos e-mails de responsáveis encarnados, vão ser promovidos a tribunais superiores. Os dois juízes vão assumir as suas novas funções a partir de setembro, depois das férias judiciais.

Fernando Cabanelas, juiz que, em primeira instância, no Tribunal Cível do Porto, julgou improcedente a providência cautelar intentada pelo Benfica clube e SAD contra o F. C. Porto clube, a SAD, a F. C. Porto Media, a Avenida dos Aliados (detentora do Porto Canal), e o diretor de Comunicação, Francisco J. Marques, foi promovido a juiz desembargador e transita para o Tribunal da Relação de Lisboa, segundo o movimento definido pelo Conselho Superior da Magistratura.

