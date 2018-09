Juízes e procuradores ganham mais jubilados do que a trabalhar

Nelson Morais Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Os magistrados ganham mais quando estão jubilados do que no ativo, numa diferença que chega a cerca de 700 euros por mês.

O último Governo de José Sócrates ainda fez aprovar uma alteração aos estatutos das magistraturas, em 2011, que a Caixa Geral de Aposentações (CGA) interpretou como o fim daquela situação excecional entre os ex-trabalhadores do Estado. Mas, vários magistrados jubilados discordaram de tal leitura da lei e vieram a intentar ações em tribunal que deixaram tudo na mesma. Agora, o Governo de António Costa tem duas novas propostas de lei que, de forma mais clara do que em 2011, acabam com a benesse.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui