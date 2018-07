Juízes recusam prender Hermínio Loureiro

Nuno Miguel Maia 29 Abril 2018 às 00:40 Facebook

Vice-presidente da Federação e ex-autarca de Oliveira de Azeméis mantido com caução de 60 mil euros por alegada corrupção.

O Tribunal da Relação do Porto recusou agravar as medidas de coação de Hermínio Loureiro, no processo Ajuste Secreto, no qual é suspeito de corrupção. O Ministério Público (MP) pedia que o atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol e ex-autarca de Oliveira de Azeméis fosse colocado em prisão preventiva, a par de mais quatro de sete arguidos detidos na operação da Polícia Judiciária do Porto, em junho passado. O caso ainda está sob investigação.

