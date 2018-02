Juízes Rui Rangel e Fátima Galante já estão suspensos

Nuno Miguel Maia Ontem às 19:09 Facebook

O Conselho Superior da Magistratura acaba de suspender preventivamente os juízes-desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante.

A decisão foi tomada esta sexta-feira, depois de ter sido recebida uma certidão do processo que corre no Supremo Tribunal de Justiça, que dá conta de "uma muito grave, dolosa e reiterada violação dos deveres profissionais a que se encontram adstritos os magistrados judiciais, suscetível de se repercutir na sua vida pública de forma incompatível com a credibilidade, prestígio e dignidade indispensáveis ao respetivo exercício funcional".

Os juízes-desembargadores ficaram suspensos de imediato, ainda que só na próxima quinta-feira comecem a ser interrogados no Supremo, por suspeitas de crimes de "corrupção/recebimento indevido de vantagens, de branqueamento, de tráfico de influência e de fraude fiscal".