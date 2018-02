Julgados por burlarem padre em 120 mil euros

SALOMÃO RODRIGUES Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Cinco pessoas e três firmas acusadas de cobrar dívidas inexistentes de publicidade a duas paróquias.

Cinco pessoas e três empresas a elas ligadas vão responder em tribunal acusadas de terem burlado o pároco de Milheirós de Poiares e de Macieira de Sarnes, Santa Maria da Feira, convencendo-o a pagar quase 120 mil euros por serviços de promoção das paróquias em listas telefónicas e roteiros que ele não pedira. O juiz de instrução considerou que os arguidos se aproveitaram da idade avançada e do débil estado de saúde do padre Fernando Gonçalves para o enganar. Respondem pelo crime de burla qualificada.

Os factos remontam a 2010, quando o padre, na altura com 72 anos e a braços com uma doença oncológica, foi confrontado com as alegadas dívidas. Entre setembro e dezembro desse ano, representantes das empresas acusadas apresentaram a Fernando Gonçalves vários montantes a pagar, sempre na casa dos milhares de euros, ameaçando-o, em alguns casos, com ações judiciais, ou, noutras situações, convencendo-o a assinar contratos após os pagamentos. Temendo pelo bom nome das paróquias, o padre ia fazendo transferências bancárias ou passando cheques, sempre protestando, por carta.

"Deixem-nos em paz"

"A paróquia, como instituição de acolhimento de quem precisa, não se pode dar ao luxo de esbanjar dinheiro. Já gastamos muito para além do nosso parco orçamento. E o povo não nos perdoa", escreveu a uma das empresas. Até chegar perto do desespero e escrever, noutra ocasião: "Deixem-nos em paz de uma vez por todas". No final, em nome da paróquia de Milheirós, o padre pagou 82 mil euros e enquanto responsável pela paróquia de Macieira de Sarnes entregou 38,7 mil euros. O esquema só parou quando Fernando Gonçalves recorreu a um advogado, que ainda conseguiu resgatar três cheques pré-datados.

Um dos arguidos acusados e a empresa que representava, a PNE-Publicidade Nacional de Empresas pediram a abertura da instrução, alegando ter celebrado "verbalmente" um contrato com o padre e que os serviços foram prestados. No entanto, o arguido nunca conseguiu apresentar qualquer lista de divulgação das que dizia produzir, fornecer informações sobre a gráfica que as produzia ou sequer provas do envio dos exemplares ao padre.

O juiz de instrução estranhou ainda o facto de a empresa em causa ter faturado, em 2010, no total, uma verba inferior à que havia cobrado unicamente ao padre.

De acordo com a acusação, os arguidos sabiam que o representante das paróquias era uma pessoa de idade avançada, que apresentava discurso confuso, devido ao seu estado de saúde. Ainda de acordo com o mesmo documento, os arguidos sabiam que as paróquias não tinham qualquer dívida às sociedades em causa, "muito menos nos valores que exigiram ao pároco".