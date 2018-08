Julgados por vender droga no parque de estacionamento de hospital

ROBERTO BESSA MOREIRA 21 Maio 2018 às 00:39 Facebook

Nove indivíduos estão acusados de tráfico de estupefacientes, num julgamento que decorre no Tribunal de Penafiel.

Os arguidos pertenciam, segundo a acusação do Ministério Público (MP), a um dos principais grupos responsáveis pela venda de droga no Vale do Sousa. O parque de estacionamento do Hospital Padre Américo, em Penafiel, era um dos locais mais usados para o tráfico, sobretudo de cocaína e heroína.

