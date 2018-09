Justiça à procura de cúmplices do pirata dos e-mails

ALEXANDRE PANDA Hoje às 00:40 Facebook

Os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP) começaram na semana passada a reanalisar toda a prova que liga o caso "Football Leaks" ao dos e-mails do Benfica, tendo como ponto comum Rui Pinto, o jovem gaiense, de 30 anos, que está em parte incerta há três anos. É o único suspeito, mas tudo aponta para que não tenha agido sozinho e é neste ponto que as investigações estarão agora focadas.

O MP quer consolidar os fortes indícios contra o jovem licenciado em História e informático autodidata. Só então o MP deverá emitir mandados de detenção internacional para trazer Rui Pinto a responder perante a justiça.

