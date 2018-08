Árbitros espiados por toupeira do Benfica alertados pela Justiça

ALEXANDRE PANDA E NUNO MIGUEL MAIA 24 Maio 2018 às 00:40 Facebook

Dados pessoais de elementos ligados à arbitragem espiados por José Silva para informar Paulo Gonçalves, do Benfica. Podem exigir indemnizações.

Perto de duas dezenas de pessoas ligadas à arbitragem do futebol, cuja vida terá sido vasculhada por José Nogueira Silva, funcionário judicial detido por suspeitas de ser a principal toupeira do Benfica no sistema de justiça, estão a ser chamadas pelas autoridades para prestar declarações. De acordo com informações recolhidas pelo JN, as vítimas foram informadas de que foram alvo de "espionagem" e que podem constituir-se assistentes no processo no qual foi detido Paulo Gonçalves, assessor jurídico do clube da Luz e homem de confiança de Luís Filipe Vieira, além da constituição de quatro funcionários judiciais como arguidos.

