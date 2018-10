Justiça norte-americana trava divulgação de bloggers pedida pelo Benfica

Ivo Neto Hoje às 08:26 Facebook

Twitter

Tribunal da Califórnia arquivou queixas contra Google e Wordpress sobre divulgação de e-mails, mas casos poderão ser reabertos.

A Google e a Wordpress não têm de divulgar os dados pessoais dos bloggers "Mercado do Benfica", o "Artista do Dia" e o "Mister do Café". Um tribunal da Califórnia veio dar razão às gigantes tecnológicas numa queixa apresentada pelo Benfica contra desconhecidos e empresas ligados à suposta utilização ilegal de correspondência do clube.

A decisão judicial norte-americana, a que o JN teve acesso, tem data de 24 de setembro e não dá seguimento à pretensão do clube da Luz que visava responsabilizar a Google, que integra as plataformas Blogspot, a Automattic, que gere a Wordpress, e a Cloudfare, uma empresa de distribuição de conteúdos na Internet. A ação civil dos encarnados deu entrada em abril.

No entanto, nos dois primeiros casos (Google e Automattic), o tribunal deixa em aberto a possibilidade de o clube apresentar nova queixa sobre o mesmo assunto, se surgirem novos elementos.

Acresce que, no caso da queixa contra a Google houve um acordo com o Benfica, cujos termos não são conhecidos. Ainda assim, o resultado foi o mesmo: a queixa foi arquivada, tal como aconteceu com a que visava a Automattic Inc. Na Blogspot (Google) estão alojados o "O Artista do Dia" e o "Mister do Café" e a Wordpress (Automattic) alberga o "Mercado do Benfica" que, nos últimos meses, tem divulgado e-mails.

Google nega responsabilidade

Tal como o JN noticiou, os responsáveis pelos três blogues, que publicam informação de forma anónima, foram informados, pelos advogados das empresas processadas pelo Benfica, de que a Justiça norte-americana tinha recebido uma queixa exigindo que as plataformas divulgassem os seus dados.

Na queixa, o Benfica exige que os conteúdos privados publicados nestas plataformas sejam eliminados, solicitando que os crimes de que diz ser vítima sejam provados em tribunal e que o responsável pela obtenção da informação seja identificado. Além disso, os encarnados pedem que os lucros alegadamente obtidos pela divulgação dos conteúdos sejam entregues e que os custos judiciais sejam pagos pelos acusados.

Benfica sem argumentos

Na resposta, a Google refere que o Benfica "não tem elementos suficientes para apresentar uma queixa viável". A empresa defende-se, explicando que não teve qualquer lucro com a divulgação e que não tem qualquer relação com os utilizadores que divulgaram informação que terá sido extraída dos servidores do Benfica. A Google garante ainda não saber que os dados publicados poderiam prejudicar o clube.

O blogue "Mercado do Benfica" anunciou para a próxima quinta-feira, dia 18 de outubro, a divulgação de mais e-mails.

Autor do "Mister do Café" confiou na sorte e correu bem

Ao JN, o responsável pelo blogue "Mister do Café", intimado pelo tribunal para se pronunciar sobre o caso, já tinha manifestado receio caso a perda de anonimato viesse a verificar-se, designadamente por temer retaliações dos benfiquistas. "Eles podem chegar ao meu trabalho. Não sei o que pode acontecer", confessou também em entrevista ao jornal norte-americano "New York Times".

Sempre sob anonimato, o autor de "Mister do Café" garantiu ainda: "Todos os documentos analisados no meu blogue são do domínio público".

Sem dinheiro para pagar a advogados que interpusessem uma ação para que a sua identidade fosse protegida, restou ao blogger esperar que a sorte e os advogados dos gigantes tecnológicos o fizessem, como veio a acontecer.

80% dos e-mails ainda por revelar

De acordo com fontes próximas da investigação, faltam conhecer cerca de 80% dos e-mails roubados ao Benfica, uma vez que terá sido copiado todo o conteúdo das mensagens com origem no endereço "@slbenfica.pt", o que incluirá todos os funcionários e responsáveis do clube.

Porém, até agora apenas foram tornadas públicas - com a autoria de divulgação identificada ou de forma anónima - as mensagens de correio eletrónico dos principais dirigentes e altos quadros, como são os casos de Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves, entre outros. A esmagadora maioria da correspondência será inócua e relativa à gestão quotidiana do clube e SAD. Mas, nos e-emails ainda por revelar, também poderão existir conteúdos semelhantes aos que levaram o Ministério Público a abrir, em junho do ano passado, um inquérito visando o Benfica por suspeitas de "corrupção ativa e passiva na atividade desportiva". Foi neste inquérito que o ex-assessor jurídico da Luz e homem de confiança de Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves, foi constituído arguido.

Hacker procurado

Segundo o JN apurou, os e-mails do clube encarnado foram furtados com um método semelhante ao usado no caso do "Football Leaks", cuja autoria do crime é imputada a Rui Pinto.

Com 30 anos, licenciado em História e autodidata em informática, Rui Pinto é suspeito de usar um sistema de pirataria designado "Spear Fishing", com contas de e-mails associadas, para ter acesso a correspondência da Doyen, Sporting e Porto.