"Ladrão das raspadinhas" preso pela GNR em Bicesse

O "ladrão das raspadinhas", como é conhecido o homem que tem vindo a assaltar papelarias à mão armada no concelho de Cascais, foi capturado esta quinta-feira de manhã, em Bicesse, na freguesia de Alcabideche.

O suspeito, de 33 anos, foi detido em casa, na rua da Escola Nova, em Bicesse, no decurso de uma operação que mobilizou investigadores do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Sintra, apoiados por militares do Destacamento de Intervenção Rápida.

Entre os estabelecimentos assaltados nos últimos tempos, quer na área da GNR, quer da PSP, contam-se uma papelaria em Bicesse e uma outra em São João do Estoril.

O assaltante, para além de dinheiro das caixas registadoras, roubava raspadinhas, como aconteceu no último assalto, no dia 5, na papelaria Belinha Isabel, na praceta Gil Vicente, em São João do Estoril. Em segundos, fugiu com 200 euros da registadora e 30 euros em raspadinhas.

O homem é suspeito da prática de, pelo menos, cinco assaltos violentos em estabelecimentos e na via pública, nos quais, invariavelmente, recorria a faca, pistola ou um x-ato.

A investigação em curso não exclui a possibilidade do indivíduo poder estar envolvido noutros assaltos violentos praticados ultimamente por um alegado "solitário", que tem atacado supermercados e bombas de gasolina na região.

O homem deverá ser submetido a primeiro interrogatório judicial esta sexta-feira junto dos Serviços do Ministério Público do Tribunal de Cascais.