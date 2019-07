Ladrão de carros libertado depois de ser apanhado ao volante de viatura furtada

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:11 Facebook

Foi detido pela GNR e levado ao Tribunal de Paredes. Apesar do longo cadastro, ladrão saiu em liberdade

Um cadastrado de 41 anos foi apanhado a conduzir um carro furtado, acabou detido e levado para o posto da GNR. No dia seguinte foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Paredes, mas apesar de estar envolvido em vários processos relacionados com furtos e tráfico e consumo de droga, foi imediatamente libertado.

O caso começou na noite da última segunda-feira, quando o indivíduo, residente em Vila Nova de Gaia, conduzia um Toyota Corola, na Estrada Nacional 319, junto ao nó da A4 de Parada/Baltar, no concelho de Paredes. A viatura foi mandada parar por uma patrulha da GNR e só durante a fiscalização é que os guardas perceberam que esta tinha sido furtada, dias antes, em Espinho.

Quando os militares identificaram o condutor também descobriram que o homem de 41 anos tinha já um longo cadastro por furtos de automóveis, concretizados entre a Régua e Vila Nova de Gaia, e ainda pelo consumo e tráfico de droga. Decidiram, de imediato, detê-lo e levá-lo para o posto da GNR.

Foi nas instalações da Guarda de Paredes que o detido passou essa noite para ser, no dia seguinte, levado à presença do juiz de instrução tribunal. Foi interrogado e, no final, libertado.