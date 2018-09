Ladrão devolve cadeira de rodas após apelo no Facebook

08 Junho 2018 às 16:57 Facebook

Numa altura em que o Facebook está sob os holofotes mediáticos por causa das falhas de privacidade, de Leça da Palmeira surge uma boa notícia. O carro de Teresa Taveira foi roubado, na quarta-feira. Juntamente com o veículos, o ladrão levou também a cadeira de rodas do filho de Teresa que estava no interior da viatura. A mulher fez um apelo à devolução no Facebook e na quinta-feira a cadeira apareceu.

Teresa Taveira já tinha ficado sem as rodas do carro, em agosto. Desta vez, os ladrões levaram mesmo tudo. "Em agosto foram os pneus, hoje, foi o carro inteiro, em Leça da Palmeira", escreveu no Facebook. Mas não foi a perda do carro que mais incomodou Teresa.

É que no interior da viatura furtada estava a cadeira de rodas de um dos filhos. Foi por isso que fez uma publicação no Facebook, apelando ao bom senso de quem lhe levou a carrinha e com a esperança de que tornasse viral. "Devolvam, por favor, a cadeira de rodas e os documentos", escreveu.

O primeiro objetivo foi cumprido rapidamente. Em poucas horas, a publicação teve centenas de partilhas e muitos comentários. Mas o melhor estava guardado para o dia seguinte.

"O Facebook é um fenómeno. Depois de quase 47 mil partilhas, e 5 600 comentários eis que encontramos assaltantes com consciência e a cadeira de rodas e os documentos apareceram todos no mesmo local do roubo", contou na rede social. "Agradeço a todas as pessoas conhecidas e desconhecidas que partilharam a minha história, vale mesmo a pena", revelou.

Mas, para além de alguns dos seus pertences, os ladrões também deixaram um carrinho de bebé com um peluche que não pertenciam a Teresa. Numa nova publicação, a mulher pede agora ajuda para encontrar os donos do bem furtado. "Este carrinho deve pertencer a alguma criança que não é minha, deve estar a sentir falta do seu amigo. Partilhem por favor para devolvermos o seu a seu dono. Vamos fazer o bem", pediu.