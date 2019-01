Ladrão vestido de palhaço foi perseguido por populares e apanhado pela PSP

Delfim Machado Hoje às 09:09 Facebook

Reféns durante 10 minutos ameaçados de morte. Assaltante perseguido por populares acabou detido pela PSP.

A PSP deteve um assaltante que provocou o pânico nos CTT de Guimarães, quarta-feira, ao final da manhã, com uma máscara de palhaço a tapar-lhe a cara e armado com uma faca de grandes dimensões. Clientes e funcionários foram obrigados a deitar-se no chão e ameaçados de morte. Temeram o pior durante os dez minutos que durou o roubo e houve uma mulher que foi assistida porque se sentiu mal. O ladrão conseguiu fugir, mas foi perseguido por populares e detido pela PSP, cuja esquadra fica a 100 metros do local.

O assalto aconteceu pelas 12.20 horas, quando o homem, de 49 anos, irrompeu aos gritos pelos CTT, na Rua Teixeira de Pascoaes. Já com toda a gente no chão, exigiu dinheiro. Marta Freitas viu tudo. "Estava uma agitação fora do normal nos Correios. Vi várias pessoas deitadas no chão, cheias de medo. Umas senhoras, que fazem a promoção de uma clínica dentária, estavam bastante alteradas e disseram-me para não entrar e eu fiquei do lado de fora".

Lá dentro, estava "um fulano com uma faca e de máscara" a ameaçar os presentes, acrescenta a testemunha. As coisas começaram a correr mal para o assaltante quando um cliente que estava a entrar se apercebeu-se do sucedido e fechou a porta pelo lado de fora.

PSP acompanhou fuga

Com a saída principal barrada, o ladrão obrigou uma funcionária a abrir a porta das traseiras e fugiu. Saiu a passo, garantem testemunhas, mas foi logo perseguido por populares que estiveram sempre em contacto com a PSP e iam dando indicações sobre a sua localização. Acabou por ser intercetado pelos agentes, que o detiveram sem que oferecesse resistência.

Desconhece-se, para já, a quantia roubada pelo ladrão. Em comunicado, a PSP confirmou que, "com ajuda de populares, intercetou e deteve o suspeito". Fonte policial disse ainda que o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária do Porto, uma vez que o homem é suspeito de outros crimes semelhantes.

Há cinco dias, um encapuzado assaltou o balcão dos CTT em Pevidém, também no concelho de Guimarães, com o mesmo método. Ameaçou a funcionária com uma faca e levou todo o dinheiro. Desconhece-se, por enquanto, se há relação entre este roubo e o de ontem.