Ladrões armados espalham terror entre os clientes no Pingo Doce

DELFIM MACHADO 20 Maio 2018 às 00:14 Facebook

Twitter

Dois ladrões encapuzados espalharam o terror no Pingo Doce junto à Marginal Ribeirinha, em Vizela, sábado de manhã.

O duo entrou armado pelas 10.30 horas, numa altura em que os funcionários de uma empresa de segurança procediam ao reabastecimento das caixas multibanco instaladas no interior do hipermercado. Ameaçaram os clientes e levaram dois sacos com dinheiro.

Desconhece-se, para já, o montante exato levado pelos assaltantes, mas a verba cifrar-se-á entre os 30 e os 40 mil euros, tendo em conta a capacidade de abastecimento das caixas de multibanco e que foram levados dois sacos com dinheiro. Ao que tudo indica, os indivíduos esperavam os funcionários da empresa de segurança no parque de estacionamento e aproveitaram o momento do carregamento das caixas multibanco para consumarem o assalto.

"Quando entraram, disseram aos clientes para se encostarem às caixas e foram diretos aos seguranças que tinham o dinheiro", relata Maria Gomes, testemunha, que teve "muito medo que a situação se pudesse descontrolar".

A máquina multibanco está situada junto às caixas registadoras do hipermercado e os corredores não são largos. Daí os ladrões terem dado ordem aos clientes para se encostarem, de forma a que o espaço ficasse livre para a circulação. Pelo menos um dos ladrões "tinha uma caçadeira". O assalto foi consumado "em dois minutos".

Depois de ameaçarem os clientes, os ladrões retiraram os sacos do dinheiro da mão dos seguranças e fugiram. No exterior, desapareceram rapidamente, o que leva a crer que existia um terceiro elemento à espera num carro. Conceição Vieira, outra testemunha, estava com a sobrinha na zona da roupa e conta que a menor foi aconselhada "a esconder-se numa porta da loja" enquanto a tia ficou refugiada nos provadores. Muitos clientes esconderam-se nos provadores e entre as prateleiras do hipermercado.

A GNR de Vizela esteve no local mas o caso passou para a PJ. Nenhum tiro foi disparado e não se registaram feridos.