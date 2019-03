Ladrões assaltam carro de padre e roubam cinzas

Emília Monteiro Hoje às 18:26 Facebook

As cinzas destinadas às cerimónias religiosas de Quarta-Feira de cinzas em seis paróquias de Vila Verde, na diocese de Braga, foram furtadas do carro do padre Sandro Vasconcelos.

O pároco de Arcozelo, Godinhaços, Marrancos, Pedregais, Rio Mau e Moure foi assaltado este domingo, em Vila do Conde, quando o sacerdote assistia, no Estádio dos Arcos, ao jogo entre o Rio Ave e o Braga.

"Gostava de ver a cara dos ladrões quando perceberam que tinham assaltado um caro para roubar cinzas, alguma fruta e uma carteira sem dinheiro", disse o padre Sandro Vasconcelos. As cinzas, benzidas, destinavam-se às seis paróquias onde o padre Sandro vai celebrar a missa que dá inicio à Quaresma.

Juntamente com as cinzas, foi roubada alguma fruta e uma carteira sem dinheiro. O sacerdote apresentou queixa na PSP.