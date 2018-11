Ladrões passam noite em banco e esvaziam 20 cofres

Teixeira Correia Hoje às 15:31 Facebook

Um grupo de assaltantes passou a noite dentro das instalações da dependência da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, em Serpa, tendo usado rebarbadoras e martelos pneumáticos para tentar arrombar o cofre-forte e para esvaziar cerca de 20 cofres particulares.

Roubaram um elevado número de bens e dinheiro, cujo montante não foi revelado, mas deverá ascender a muitos milhares de euros. Uma semana antes, o alvo tinha sido os cofres particulares da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Góis.

Os assaltantes acederam a uma conduta no exterior do banco e cortaram os cabos do alarme, o que terá acontecido por volta das três da manhã. Depois, entraram no banco de Serpa por uma janela, com as ferramentas.

Segundo apurou o JN, são visíveis as marcas das tentativas de arrombamento nas paredes e na porta do cofre, que resistiu. Mas os ladrões não saíram de mãos vazias, pois conseguiram arrombar e "limpar" 20 cofres particulares de clientes, que ali guardavam pequenas fortunas. O valor exato não é ainda conhecido, pois os donos não são obrigados a revelá-los à gerência do banco.

O assalto aconteceu na madrugada de segunda-feira, e de acordo com o capitão João Gaspar, do Comando Territorial de Beja da GNR, "o alerta foi dado quando os funcionários acederam ao banco para iniciarem mais um dia de trabalho".

Uma semana antes, também na noite de domingo para segunda-feira, a CGD de Góis foi assaltada, tendo o alvo sido igualmente os cofres particulares. Uma patrulha da GNR chegou a passar no local, após um alerta do sistema de vigilância, cerca das 22.30 horas, mas não viu nada de anormal. Foram os funcionários, quando chegaram para trabalhar de manhã que deram com os cofres vazios e sinais de arrombamento nas traseiras.

Golpe em Penafiel

Em novembro de 2012, assaltantes esvaziaram 46 cofres da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Penafiel, levando 4,5 milhões de euros em dinheiro e bens. Clientes e banco têm estado envolvidos em processos judiciais, em que os primeiros reclamam indemnizações ao segundo. A maior parte das ações têm sido decididas a favor do banco, em segunda instância, mas recentemente o Tribunal da Relação do Porto condenou a Caixa a pagar.

Roubo em Braga

Outro roubo de cofres particulares, ocorrido este ano, em Braga, na noite de São João, promete também seguir para a via judicial. Um grupo de ladrões, entretanto detido, levou o conteúdo de 58 cofres de uma agência do Santander Totta.