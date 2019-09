Ladrões vindimam uma tonelada de uvas em Anadia

Zulay Costa Hoje às 13:26 Facebook

Mais de uma tonelada de uvas foram furtadas de vinhas, na madrugada de sexta-feira, em Amoreira da Gândara, Anadia. Uma viatura com material foi deixada no local e está a ser investigada pela GNR.

O crime foi descoberto por um trabalhador que, pelas 6.30 horas, se dirigiu a uma vinha para deixar o material necessário para realizar a vindima nesse dia. Viu várias videiras sem cachos e deu o alerta.

Durante a noite, os ladrões terão vindimado e furtado as uvas de, pelo menos, mais duas vinhas ali próximas. Alcides Santiago, dono de uma dessas explorações, contou ao JN que foram furtados "cachos de 171 parreiras". "Dava uma média de seis quilos cada uma e já tinha quem me comprasse as uvas a 50 cêntimos o quilo", explicou, estimando que o prejuízo ronde os 513 euros.