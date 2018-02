IPSS cobrava 25 mil euros para admitir idosos

Alexandre Panda com Ana Trocado Marques Hoje às 00:40, atualizado às 00:44 Facebook

Ministério Público diz que Centro Social de Bem-Estar de S. Pedro de Rates cobrava para admitir utentes.

Uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) da Póvoa de Varzim e o seu secretário do conselho de administração vão responder em tribunal por corrupção passiva agravada. Em causa está o facto de aquela associação ter cobrado a vários idosos e familiares verbas entre 15 mil e 25 mil euros como contrapartida para serem admitidos no lar. Ao todo, entre 2011 e 2013, a IPSS terá recebido ilegalmente 85 mil euros.

