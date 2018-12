Lei não deixa juízes afastarem perseguidores das vítimas

Delfim Machado Hoje às 09:41 Facebook

Sempre que é detido um suspeito do crime de perseguição, também conhecido como "stalking", o Ministério Público não pode propor e os juízes de instrução criminal não podem ordenar a proibição de o criminoso contactar as vítimas.

A lei, que entrou no Código Penal em 2015, tem o que muitos consideram ser uma falha, pois só prevê a proibição de contactos depois da condenação e, até lá, as vítimas podem passar anos à mercê dos criminosos. Duas recomendações nesse sentido foram ignoradas pelo legislador. O crime não pára de crescer.

Em Portugal, só é permitida a proibição e imposição de condutas durante a fase de instrução, ou seja, antes do julgamento, para crimes com moldura penal máxima acima dos três anos. Ora, o crime de perseguição é punido com uma pena que não pode ultrapassar os três anos, pelo que fica afastada esta possibilidade, mesmo que haja o perigo de continuação da atividade criminosa.

Sendo impraticável sem contacto, de proximidade física ou outro, o crime de perseguição é cometido, segundo o Código Penal, por "quem, de modo reiterado, perseguir ou assediar outra pessoa", de modo "a provocar -lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de determinação". A tentativa é punível. Por isso, resulta quase inexplicável que a Assembleia da República tenha aprovado por unanimidade este diploma sem que ele preveja qualquer tipo de medida de afastamento antes do julgamento.

Um dos casos mais recentes em que a falha se tornou evidente aconteceu na Póvoa de Lanhoso, há três semanas. Durante dois anos, um antigo alfaiate, de 69 anos, perseguiu várias mulheres e foi detido pela GNR. Dois dias depois, foi libertado pelo juiz de instrução criminal com a medida de coação de apresentações às autoridades, duas vezes por semana. Pode voltar a contactar com as vítimas. A única hipótese de afastamento forçado é haver crimes associados, como agressão ou violência doméstica.

Segundo Nuno Brandão, professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal na Universidade de Coimbra, "o legislador tinha duas alternativas: ou punha uma pena para a perseguição superior a três anos, ou então criava uma norma específica com medidas de coação para esse tipo de crime". Nos casos de perseguição continuada e com fortes indícios da continuação da atividade criminosa, "faria sentido criar uma norma que protegesse a vítima, que realmente está desprotegida", acrescenta Nuno Brandão.

Daniel Cotrim, psicólogo clínico da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), corrobora: "A vítima fica muito a descoberto, porque não há medidas de coação. Há uma ideação completa à volta disto. Não existe medida de proteção".

Recomendações ignoradas

Para se perceber como é que isto aconteceu é preciso recuar até 2015, ano em que o crime de perseguição foi inserido no Código Penal por obrigação da Convenção de Istambul.

Na altura, antes da redação final da lei, o Parlamento ouviu várias entidades. O Conselho Superior do Ministério Público e o Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Universidade de Lisboa foram claros na necessidade de proteger as vítimas antes do julgamento (ler à esquerda). Mas os deputados ignoraram as recomendações e nenhum dos cinco discursos de 2015 referenciou, sequer, o tema das medidas de coação, apesar da convenção de Istambul dizer que o legislador deve proporcionar "segurança e apoio" em "todas as fases da investigação e da aplicação das medidas de proteção".

Os avisos

Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa: "O crime de perseguição tem pena até três anos, pelo que não poderá ser aplicada a medida de coação de proibição de contactos. Veja-se que a pena acessória pouco interessa à vítima, pois só será aplicada ao fim de anos de processo penal. A vítima precisa de uma resposta imediata".

Conselho Superior do Ministério Público: "Deverá ser equacionada a possibilidade suplementar de impor a medida de coação de proibição e imposição de condutas, assim contribuindo para a cessação imediata da conduta. A vítima não pode ser constrangida a esperar a decisão final".