Lesados "duas vezes" acusam advogados

Perderam as economias de uma vida, milhares ou milhões, conforme os casos, enganados aos balcões do Banco Espírito Santo (BES) e lesados pela resolução da instituição, em agosto de 2014.

Nos últimos cinco anos, foram "duplamente lesados, por advogados abutres, que estão a querer cobrar milhares de euros de honorários a quem não recebeu um tostão de indemnização". A denúncia parte do grupo Lesados Papel Comercial e Lesados Emigrantes, que ontem se manifestaram, pela 45.º vez.

A Avenida dos Aliados já conhece o grupo de manifestantes que, à porta do Novo Banco e também do Banco de Portugal (BdP), exigem periodicamente que haja justiça. Dizem que foram roubados pelo BES, pelo Novo Banco, com a complacência do BdP, do Governo e, até, dos tribunais. "Temos uma sentença de tribunal que diz, preto no branco, que fomos expropriados para garantir a saúde do sistema financeiro. Roube-se estas pessoas, as economias de toda uma vida de trabalho, desde que o sistema financeiro não sofra está tudo bem", desabafa António Silva, porta-voz de um dos milhares que restaram por indemnizar.