Leva mais dois anos de prisão por comprar moedas de ouro com cheque falso

Uma mulher a cumprir pena de dez anos de cadeia foi esta quarta-feira condenada no Tribunal de Aveiro a mais dois anos e nove meses de prisão, por comprar umas moedas de ouro na internet, pagando com um cheque falso.

O coletivo de juízes deu como provados os crimes de burla e falsificação de documento de que a arguida estava acusada, condenando-a nas penas parcelares de dois anos e três meses e um ano e três meses de prisão.

Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de dois anos e nove meses de prisão efetiva.

O tribunal considerou não haver condições para suspender a pena, atendendo ao facto de a mulher de 39 anos ter um passado criminal "muito significativo", com seis condenações por vários tipos de ilícitos, incluindo burlas e falsificação de documento.

Além da pena de prisão, a arguida terá de pagar uma indemnização de 750 euros ao lesado.

Durante o julgamento, a mulher que ajudou a fundar a associação "Conhecer Realidades", com sede em Gaia, para prestar apoio a crianças e jovens e pessoas com dificuldades económicas, remeteu-se ao silêncio.

De acordo com os factos dados como provados pelo tribunal, a arguida contou com a ajuda de um segundo indivíduo que não foi identificado.

Além deste caso, a ex-empregada hoteleira está a ser julgada num outro processo, no Tribunal de Aveiro, relacionado com a compra de um fio de ouro na internet, que também pagou com um cheque falso.