Levada ao hospital depois de esconder cocaína na vagina

AP Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve três homens e duas mulheres, suspeitos de venderem cocaína no Bairro da Sé, no centro do Porto.

Uma das mulheres escondeu 30 doses de droga na vagina e teve de ser levada ao hospital para retirar o estupefaciente. Os elementos do policiamento de proximidade da esquadra do Infante também apreenderam dinheiro aos detidos, todos com antecedentes criminais por tráfico de drogas.

A operação de combate ao tráfico de droga que culminou nas detenções decorreu entre quinta e sexta-feira, na zona histórica do Porto.