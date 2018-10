Reis Pinto Hoje às 10:06 Facebook

Um engenheiro de 46 anos foi baleado na cabeça durante um assalto à moradia onde reside, na Rua Amélia Rey Colaço, junto ao Parque Urbano de Moutidos, em Águas Santas, Maia.

Foi transportado para o Hospital de São João, Porto, onde os médicos conseguiram extrair o projétil, já não correndo perigo de vida. Saiu, domingo, da unidade de cuidados intensivos. Em casa estavam a mulher e o filho, de 17 anos, que não se aperceberam do assalto.

Pedindo para não ser identificado, João (nome fictício) contou ao JN que o assalto ocorreu cerca das três horas da madrugada de quinta-feira, quando dois homens entraram na vivenda, escalando um muro. Não lhes conseguiu ver as caras, pois estavam em contraluz, nem verificar se estavam encapuzados, como a sua mulher posteriormente referiu às autoridades.

"Estava no primeiro andar quando ouvi barulho no rés do chão. Fui ao pátio e vi dois homens, que me pareceram ser jovens. No chão estavam a televisão da sala, o computador e a carteira da minha mulher, e perguntei-lhes o que estavam ali a fazer. De imediato um deles apontou-me uma pistola e disse-me algo semelhante a "está quieto". Baixei-me e disse-lhes para levarem tudo", contou a vítima.

À queima-roupa

Mas nem o facto de ter acatado as ordens dos assaltantes livrou o engenheiro de ser baleado à queima-roupa.

"Mal me baixei, ouvi dois tiros. Um foi contra a portada de uma janela e o segundo atingiu-me na cabeça. Caí e não me lembro de mais nada", referiu João.

Alertados pelos disparos, mulher e filho acorreram de imediato ao pátio, mas os assaltantes já tinham saltado o muro e fugido.

O engenheiro soube posteriormente, através da mulher, que um televisor de grandes dimensões e um computador ficaram partidos quando os indivíduos tentavam fazer passá-los por cima do muro da casa.

"Acabaram por levar as chaves dos nossos dois carros, um relógio e mais alguns objetos pequenos, ou seja, o que cabia nos bolsos", contou ao JN.

De imediato, a PSP comunicou o caso à Polícia Judiciária, que irá investigar o assalto e a tentativa de homicídio. A vítima foi transportada ao Hospital São João numa ambulância do INEM.