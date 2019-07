Libertado homem que violava irmã deficiente há sete anos

Delfim Machado Hoje às 22:56 Facebook

Um juiz de instrução criminal deixou em liberdade um homem de 32 anos, residente em Guimarães, que foi detido na sexta-feira pela PJ de Braga por suspeitas de violação agravada.

O homem está indiciado de ter violado a irmã, de 30 anos e portadora de deficiência mental, durante os últimos sete anos.

Os indícios recolhidos pelas autoridades apontam no sentido de que o homem se aproveitava da ligação familiar com a vítima e da proximidade da residência para concretizar os seus intentos.

O agressor e a vítima moram a poucas dezenas de metros um do outro e a presença do homem era frequente na casa da irmã. Esta, por ser deficiente, não tinha a verdadeira noção do que lhe estava a acontecer e, por isso, não contou a ninguém sobre as investidas sexuais do irmão.

Contudo, o caso acabou por ser denunciado por um familiar do arguido e a Polícia Judiciária de Braga deteve o homem.

Foi apresentado ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Guimarães, que o libertou. Vai aguardar a conclusão da investigação e um eventual julgamento com a medida de coação de proibição de contactos com a vítima, o que será fiscalizado com uma pulseira eletrónica de controlo de distâncias.

Na base da decisão está o facto de o homem ter sido detido fora de flagrante delito. O magistrado de instrução criminal também ponderou ser suficiente a obrigação de utilização da pulseira que emite um alerta sempre que o homem desrespeitar a proibição de se aproximar da vítima, a fim de evitar os perigos de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito.