Líder da claque do Boavista sai da prisão

"Sousa" estava preso preventivamente por agressões em restaurante nos Açores, em agosto passado. Ministério Público pediu absolvição de três dos cinco acusados.

O Ministério Público (MP) pediu esta quinta-feira a condenação de dois dos cinco indivíduos acusados de, em agosto do ano passado, terem participado num espancamento de funcionários de um restaurante em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, nos Açores.

Ao mesmo tempo, o procurador pediu a absolvição de "Sousa", líder da claque dos Panteras Negras, do Boavista, e mais dois dos arguidos, incluindo um agente da PSP. O magistrado reconheceu haver falta de provas de participação dos mesmos na violenta agressão, após o jogo do Boavista com o Santa Clara.

O advogado Manuel José Mendes pediu a libertação do chefe da claque dos axadrezados - desde então colocado em prisão preventiva -, o que foi concedido pelos juízes.

A sentença será lida na próxima segunda-feira.

Os cinco homens estavam acusados da prática, em coautoria, de crimes de ofensas à integridade física qualificada, dano e ameaça agravada.

De acordo com a acusação do Ministério Público, os arguidos deslocaram-se do Porto para Ponta Delgada em 30 de agosto do ano passado para assistirem ao jogo entre o Santa Clara e o Boavista agendado para 1 de setembro.

Na noite do mesmo dia em que chegaram, os arguidos, "após terem percorrido vários estabelecimentos de S. Vicente Ferreira, concelho de Ponta Delgada, onde ingeriram bebidas alcoólicas", acabaram por se deslocar a um restaurante daquela freguesia, onde alegadamente agrediram os funcionários, supostamente devido à demora no atendimento.

No espaço, segundo o MP, "estavam vários outros clientes".

"Passado algum tempo após terem feito os pedidos, um dos arguidos deslocou-se ao balcão, onde deu início a uma discussão, relacionada com a demora do serviço", com um funcionário daquele estabelecimento, que acabaria por ser "agredido com dois fortes socos", apesar de o empregado ter dito que "as refeições estavam prestes a serem servidas".

A partir daqui, o MP aponta para uma sucessão de outras alegadas agressões a outros funcionários do restaurante "em ato contínuo, no âmbito da atuação conjunta".

Segundo o texto do MP, foram arremessados objetos e peças de mobiliário do restaurante, descrevendo a autoridade que, "no âmbito da atuação conjunta de todos os arguidos, um dos funcionários chegou a ser arrastado do balcão para a sala de refeições, empurrado para o chão e atingido por socos e pontapés".

Deparando-se com tal situação, um funcionário aproximou-se de dois arguidos e pediu-lhes para terem calma, mas um dos arguidos terá retorquido "já que não leva ele, levas tu", refere, explicando que o empregado foi projetado para o chão, perdendo "momentaneamente" os "sentidos".

Outra funcionária terá ainda tentado parar as agressões, mas supostamente foi atingida com "um soco no olho esquerdo" e posteriormente, depois ter "fugido", foi "empurrada com força" para a zona da esplanada.

O Ministério Público sustenta as agressões apenas terminaram quando o líder da claque, "após assobiar para os demais arguidos" ter feito "um gesto com as mãos, colocando-as em forma de "T" - que no desporto tem o significado de intervalo/pausa - e, em tom de voz alto, ter dito "já chega".

Ainda assim, e como frisa o MP, um dos arguidos terá dito para os funcionários que voltariam.