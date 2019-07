Líder da Ordem dos Advogados do Porto critica estado da Justiça

JN Hoje às 19:24 Facebook

Paulo Pimenta apresentou esta tarde de quarta-feira a sua recandidatura ao Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados e deixou duras críticas ao Governo e ao estado da Justiça.

Aproveitando o discurso do Estado da Nação, no Parlamento, em Lisboa, o presidente do Conselho Regional do Porto considerou que "o Ministério da Justiça parece entregue a alguns dos institutos cujos responsáveis não têm legitimidade para fazer o que fazem, optando por soluções cegas, perigosas e discriminatórias".

No entender de Paulo Pimenta, "deve ser encarada com grande preocupação e como mau sintoma a falta de capacidade do poder político para pôr cobro às atitudes que o sindicato dos Magistrados do Ministério Público vem tomando nos últimos tempos, num cenário de afronta e de pressão que não pode manter-se".

"Os anos que o governo leva de funções mostram uma falta de visão global e integrada sobre as questões da justiça e mostram a falta de peso político da ministra da Justiça, o que é tão mais preocupante quanto a justiça é um baluarte de qualquer democracia "afirmou.

Para o presidente da OA do Porto "a ministra da Justiça limita-se a fazer referências de natureza estatística, parecendo não perceber que as questões da justiça devem ser consideradas, antes de mais, na perspectiva dos cidadãos, seus destinatários (...) e daqueles que trabalham no sector, a começar pelos magistrados e pelos advogados".

E o pior é que - lamenta Paulo Pimenta - "quer num caso, quer noutro, o sentimento que existe, em geral, é de desolação, com mais quatro anos perdidos, por muito que se diga que as pendências diminuíram, o que é um facto, mas não resulta de nenhuma medida de fundo nesse sentido".

Outros pontos levantados por Paulo Pimenta foram o estado dos equipamentos de justiça, exemplificando com o Tribunal S. João Novo (Varas Criminais), no Porto, que apresenta "riscos sérios para a integridade física de quem continua a ter de trabalhar" naquele local, o sistema de controlo de entrada nos tribunais que funciona de modo "errático e discriminatório", a situação das prisões, o regresso dos processos de inventário aos tribunais que continua por consumar, e, por último, a revisão dos critérios de remuneração do sistema de acesso ao direito e aos tribunais,

Caso seja reeleito, Paulo Pimenta deixou claro o propósito "de manter o Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados na linha da frente para a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, para a dignificação da advocacia e para a legitimação dos tribunais".