Líder de gangue fica preso em casa se a mãe deixar

Zé Gordo, cabecilha de um grupo de assaltantes violentos, voltou a Portugal, após ter sido preso em Espanha.

"Zé Gordo", líder de um gangue responsável por múltiplos assaltos à mão armada a carrinhas de transporte de valores e a viaturas de luxo, voltou a Portugal depois de ter sido detido em Espanha, no início do mês passado. Depois de interrogado no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, deverá ficar em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, se a mãe aceitar recebê-lo em casa.

