Líder de gangue salta de 3.º andar para tentar fugir à captura

Um dos dois suspeitos detidos por suspeita da vaga de assaltos violentos nos últimos meses, a farmácias e outros estabelecimentos de Cascais, tentou escapar à captura saltando do terceiro andar que habitava no Bairro Novo de Alcoitão e refugiando-se em casa de um vizinho.

O suspeito, de 29 anos, classificado pelas autoridades como "extremamente perigoso" e que estava em liberdade condicional depois de ter cumprido pena por roubos, logrou saltar para o estendal do vizinho de baixo e entrar no respetivo domicílio, numa desesperada tentativa de fuga ao cerco montado por militares do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção da GNR, segundo o jornal digital Cascais24.

O apoio na captura dos suspeitos fora pedido pela PSP pelo facto de o Bairro Novo de Alcoitão estar situado na área de jurisdição do dispositivo da GNR e a presença dos militares visou garantir a segurança de todo o perímetro envolvente, enquanto os investigadores criminais procediam às buscas judicialmente autorizadas.

Foi no mesmo bairro que os polícias da Esquadra de Investigação Criminal detiveram um outro suspeito, um jovem de 16 anos, por suspeita de estar envolvido nos mesmos ilícitos criminais.

Os dois suspeitos viram, entretanto, confirmada a prisão preventiva, tendo recolhido ao Estabelecimento Prisional de Caxias.

O Cascais24 revela, ainda, que um terceiro suspeito, oriundo do Bairro do fim do Mundo, encontra-se também em prisão preventiva, depois de ter sido detido na sequência de um roubo no Norte do País, protagonizado um dia depois de um assalto à farmácia Areias, em São João do Estoril, em que o carro da fuga acabou por colidir com um autocarro e ser abandonado na área da Parede.

Um quarto membro do gangue, oriundo do Bairro da Cruz Vermelha, em Alcabideche, ainda estará em fuga, mas referenciado pelas autoridades.

Os suspeitos atuaram entre novembro do ano passado e janeiro último, estando confirmado o seu envolvimento em quatro assaltos violentos a farmácias, bem como a outros estabelecimentos, como uma papelaria, um supermercado e uma óptica.

Roubaram dinheiro da caixa dos estabelecimentos, bem como diversos artigos de ourivesaria, relojoaria e telemóveis a proprietários, funcionários e clientes.

Tendo em conta a descrição dos suspeitos, modo de atuação e tipo de objetos roubados, há a forte convicção de que os mesmos são autores de diversos outros assaltos no concelho de Cascais, pelo que a investigação, sob coordenação do DIAP de Cascais, continua para apuramento de toda a alegada atividade criminosa desenvolvida.

Em declarações ao Cascais24, o intendente Norberto Gomes, que está a comandar a Divisão Policial de Cascais, reconheceu que a vaga de assaltos violentos "fugiam um pouco à estatística" de concelho seguro a que Cascais está "habituado", motivo pelo qual "a principal preocupação, desde o primeiro momento, foi investigar e recolher indícios que pudessem levar à identificação, localização e interceção dos principais suspeitos", o que foi agora conseguido.