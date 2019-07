Líder nacional da Investigação da GNR arguido no caso Tancos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:15 Facebook

Coronel Amândio Marques foi suspenso de funções como medida de coação por envolvimento na recuperação encenada das armas furtadas de Tancos.

O coronel Amândio Marques, diretor nacional da Investigação Criminal da GNR, é o mais recente arguido do processo relacionado com o furto e posterior recuperação das armas do quartel de Tancos. O oficial da Guarda, que foi obrigado por um juiz a suspender funções, terá tido conhecimento do conluio entre o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Loulé e a Polícia Judiciária Militar (PJM) que culminou na recuperação encenada do arsenal. Mas não denunciou o plano. É o 24.º arguido do processo.

Ao JN, a Procuradoria-Geral da República (PGR) disse apenas que "o inquérito encontra-se em investigação e está em segredo de justiça", mas confirma que este ganhou, nos últimos dias, mais um arguido. Não revela, contudo, ao contrário do que fez, por exemplo, com o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, a identidade do militar envolvido, que esteve rodeada de secretismo. "[O processo] tem 24 arguidos constituídos", diz, simplesmente a PGR.