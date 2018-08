Lista de pedófilos com 728 novos nomes em 2018

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 00:41 Facebook

Desde o início do ano, 728 pedófilos foram acrescentadas ao Registo de Condenados por Crimes Sexuais contra Crianças (RCCSC), lista que, atualmente, é constituída por 5252 nomes. Este último número é inferior ao que se verificava em setembro do ano passado (5487) e no final de 2016 (5739).

A divergência justifica-se com a existência de menos condenações pela prática de crimes sexuais em que a vítima seja menor de idade - 1096 no ano passado e 1261 em 2016 - mas também pela saída contínua, como prevê a lei, de pedófilos de uma lista em constante mutação.

