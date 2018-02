Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Luís Filipe Vieira foi ouvido, esta quarta-feira, no Departamento de Investigação e Ação Penal, em Lisboa.

Segundo a SIC, o presidente do Benfica entrou nas instalações do DIAP cerca das 14 horas, para ser ouvido como testemunha num processo relacionado com um jogo entre o Desportivo das Aves e o Benfica. Na altura, Vieira acusou quatro pessoas de ameaças.