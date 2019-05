Mãe de menina que morreu na bagageira em acidente de carro pode ir presa

Leonor Paiva Watson Hoje às 10:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A mulher que conduzia o carro com a filha menor na bagageira, que acabou por morrer, depois de uma colisão com outro veículo, em Cascais, pode vir a ser acusada de pelo menos dois crimes.

A mãe da menina pode vir a ser acusada de "condução perigosa de veículo rodoviário, numa pena que pode ir até três anos de prisão"; e ainda do crime de "ofensa à integridade física com agravação do resultado, incorrendo numa pena que também pode ir até aos três anos de cadeia", explicou, ao JN, o advogado Rogério Alves.

O acidente aconteceu pelas 0.20 horas de domingo, na Rua da Ponte, junto ao stand da Toyota, em Alcabideche, depois de terem participado nos festejos da vitória do Benfica no campeonato. No carro estavam oito pessoas, incluindo duas crianças, que seguiam na bagageira: uma menina de 11 anos e um rapaz de 13.

Perto da Sociedade de Manique, a condutora subiu uma estrada em sentido contrário. A descer vinha outro veículo, com cinco pessoas. O embate foi violento, o carro que seguia em sentido contrário capotou e Mariana Rosário, de 10 anos, teve morte imediata. Segundo apurou o JN, o condutor do outro automóvel não tinha carta de condução.

Taxa de álcool de 0,5 g/l

A mãe de Mariana seguia com uma taxa de álcool no sangue, 0,5g/l. De acordo com fonte da GNR, o caso "está agora entregue ao Núcleo de Investigação de Acidentes do Destacamento de Trânsito da GNR de Carcavelos". Está em inquérito e "os condutores dos dois carros envolvidos no acidente hão de ser notificados pelo Ministério Público".

A mãe de Mariana é casada, sendo proprietária, com o marido, de um supermercado em Manique de Baixo. O casal tem mais dois filhos, ambos mais novos do que a menina que morreu.

Feridos tiveram alta

Do acidente resultaram ainda sete feridos, todos ligeiros - incluindo o menino de 13 anos que seguia ao lado da amiga na bagageira - e todos já tiveram alta hospitalar.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Alcabideche e os Bombeiros Voluntários do Estoril, bem como a GNR e o INEM, com duas viaturas médicas do Hospital de São Francisco Xavier. Ao todo, estiveram envolvidos 28 operacionais, apoiados por 11 veículos.

A autópsia da menina será levada a cabo hoje no gabinete médico legal do Cemitério da Guia, em Cascais. O funeral poderá ter lugar esta terça-feira.