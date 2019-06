Mãe e filha perdoam amante que as violou e ameaçou de pistola

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ex-segurança privado, atualmente com 40 anos, agrediu a companheira e violou a enteada, uma menor de 16 anos, que ficou grávida na sequência de abusos sexuais. Acabou preso, mas logo que foi libertado reatou os relacionamentos amorosos com mãe e filha, residentes em Matosinhos.

Também voltou a usar uma pistola para ameaçar de morte as mulheres e foi novamente detido em pleno posto da GNR, durante uma das apresentações a que estava obrigado pelo tribunal, no âmbito de um novo processo por violência doméstica.

O caso remonta a 2009, ano em que o antigo segurança iniciou uma relação com uma mulher de 38 anos, com quem foi viver numa casa em Matosinhos. Desse relacionamento nasceu, no ano seguinte, uma criança e, em 2013, o homem, aproveitando o facto de partilhar a mesma habitação, engravidou a enteada, de 16 anos e filha da companheira.