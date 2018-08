Mãe e filho condenados a cadeia por "burlas do vinagre"

ÓSCAR QUEIRÓS 25 Maio 2018 às 00:40 Facebook

Mãe e filho, com cebolas e vinagre, conseguiram enganar uma dezena de idosos do Porto, apoderando-se de centenas de milhares de euros em ouro que tinham guardado. Esta quinta-feira, o tribunal mandou-os para a cadeia.

Um coletivo de juízes do Tribunal S. João Novo, no Porto, condenou Maria João, de 47 anos, a quatro anos e meio de prisão e o filho Rafael, de 26, a dois anos e nove meses. São ambos feirantes de Lisboa que, entre 2013 e 2014, vieram ao Porto para burlar.

Com mais um terceiro indivíduo, que está desaparecido desde então, apresentavam-se na casa das vítimas previamente escolhidas e sobre quem tinham recolhido "pormenores", dizendo-se familiares há muito ausentes.

Conquistada a confiança, falavam que se descobrira recentemente que muito do ouro que as pessoas guardavam não era verdadeiro. E que a única forma de saber se o seu não seria falso, era colocá-lo numa tina com vinagre e cebola e "esperar dois dias, num local escuro" e sem destapar. As vítimas acreditaram, até porque o ouro ficaria "a marinar" lá em casa. Os "primos" voltariam dois dias depois, "para verificar". Mas fugiam com o ouro.